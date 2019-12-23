Haberler » Spor » PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi - Spor

PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçı sonrasında yaşanan olayların içinde bulunan Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra'ya sportmenliğe aykırı açıklaması ve rakip takım sporcusuna hakareti nedeniyle 5 maç men cezası verdi.

23.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:51

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadıkları 5. tur rövanş maçının ardından çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men ile 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

KEREM ŞAHİN 4, BAYRAM OLGUN'A DA 1 MAÇ CEZA

Kurulun, Tuzlasporlu futbolculardan Kerem Şahin'e kavga eylemi nedeniyle 4 maç men, Bayram Olgun'a ise maç sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 1 maç men ve 3 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada, Tuzlasporlu yönetici Muhammet Ali Kanıçok'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Ayrıca Tuzlaspor Kulübüne de 30 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.

Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra nereli? Gökhan Çıra kaç yaşında? Gökhan Çıra eşi kim? Gökhan Çıra hayatı ve biyografisi!Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra nereli? Gökhan Çıra kaç yaşında? Gökhan Çıra eşi kim? Gökhan Çıra hayatı ve biyografisi!

PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi

Spor


HABER YORUMLARI (17)
DELİ DUMRUL: vurun abalıya.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SMMM: 5 MAÇ SONRA OYNUCAK MIYMIŞ?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AYŞE: ŞİMDİDE ÖYLE GÜL BAKALIM
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ANTEPLİ VATANDAŞ: oynamıyor ki zaten oynayamıyor. oynattırmıyorlar. beter olsun :)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BEŞİKTAŞ ORDUSU: GÜNDEM DEĞİŞTİREMİYECEN TFF , CÜNEYT VE METE FACİASININ HESABI NI VERECEN NİHAT. CUMA AKŞAMI İNÖNÜDEKİ MAÇIN HAKEMİNE İNÖNÜ DAR GELECEK
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
:D: gsye ceza vermeye gücünüz yetmedi demi yandaş pfdk. türk futbolunun geldiği noktaya bak. doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış.
Yayından Kaldır
4 9
Cevap yaz
AYKURU: Aykuru mu? O ne demek? Haberler. com yeni bir dil mi türetmeye niyetlendin?
Yayından Kaldır
10 2
Cevap yaz
NİRVANA: Bu çocuk tek başına mı kavga etti ? Onunla kavga edenler niye korunuyor sistem tarafından?
Yayından Kaldır
3 6
Cevap yaz
ONUR: adam zaten oynamıyor versen ne olacak futboldan men et daha iyi
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
DOĞRU''YA DOĞRU: Bu oğlanın Futbolculuğu yok ama, TOP''tan anladığı belli :)
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

17:16   Gary Medel, hocası Mihajlovic ile tartıştı! - Spor
17:15   Profesyonel futbolcular için aday hakem kursu yapıldı - Spor
17:06   Sivasspor'un emektar antrenörü son yolculuğuna uğurlandı - Spor
17:02   Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi - Spor
17:02   Yusuf Yazıcı sezonu kapattı - Spor
16:12   Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı - Spor
16:08   PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi - Spor
15:57   2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu - Spor
14:24   Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü - Spor
14:02   Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu - Spor
23.12.2019 17:26:20