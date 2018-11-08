Pfdk Kararları Açıklandı! İşte Derbinin Faturası...

Badou N'diaye: 5 maç men - 13 bin TL

Mariano: 5 bin TL

Soldado: 6 maç men - 15 bin 600 TL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ( PFDK ), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin cezalarını açıkladı. PFDK'nın aldığı karar neticesinde; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 7 maç men ve 65 bin TL para cezası, Terim'in yardımcısı Hasan Şaş 8 maç men ve 20 bin 800 TL para cezası, sarı kırmızılı futbolculardan Badou N'diaye 5 maç men ve 13 bin TL para cezası, Ryan Donk 6 maç men ve 15 bin 600 TL para cezası, Garry Rodrigues 3 maç men ve 7 bin 800 TL para cezası, Mariano ise 5 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için ceza tayinine yer olmadığı kaydedilirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ise ihtar cezası aldığı belirtildi.

Fenerbahçe cephesinde ise sarı lacivertli futbolculardan Jailson 8 maç men ve 20 bin 800 TL para cezası, Roberto Soldado ise 6 maç men ve 15 bin 600 TL para cezası aldı.

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 60 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ise 25 bin TL para cezası alırken, Fenerbahçe Spor Kulübü ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL cezaya çarptırıldı. Ayrıca belli tribünlerde yer alan sarı kırmızılı taraftarlara da kart blokesi cezası verildi.

PFDK'nın derbide yaşanan olaylar ile ilgili aldığı kararlar şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KUZEY TRİBÜN 106,107,206,207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş., hakkında kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Teknik Sorumlusu FATİH TERİM'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve müsabaka bitiminde flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı takdiren 7 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN VE 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN VE 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu RYAN HENK DONK'un, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 15.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIANO FERREIRA FILHO'nun, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDÜRRAHİM ALBAYRAK, hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi FAHRİ YILMAZ'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi UĞUR YILDIZ'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ERAY SÖZEN'in, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi HANDE SÜMERTAŞ'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 15.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAILSON MARQUES SIQUEIRA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN VE 20.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi BÜLENT ATAŞ'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN 'ın, müsabaka bitiminde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"