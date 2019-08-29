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PFDK, Konya maçında kırmızı kart gören Seri'ye 2 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaray'ın sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Jean Michael Seri'ye 2 maç men cezası verdi.

29.08.2019 18:58

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Seri'ye kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi.

İşte PFDK'nın hem Galatasaray hem de Seri için verdiği karar;

"Galatasaray A.Ş.'nin, 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JEAN MICHAEL SERI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.

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PFDK, Konya maçında kırmızı kart gören Seri'ye 2 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (3)
MAİ: İyi halt etmişler. Neyse o zaten. Hakkı zaten 2 maç
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MAİ: Yorum yapan arkadaş bende aynı düşünürüm ama fenerasyon fenevin elinde. Disiplin kurulu öyle. Sen dua et normal uygulamışlar. Direkt kırmızı 2 maç. 5 maç ceza verebilirler. Malum, terime 11 maç verenler stad yakan feneve 5 maç verdiler hatırla.
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GERÇİ: Fenerli futbolcu yapsa o faulü hakem vara bile gitmezdi sadece sarı kart verirdi
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