PFDK, Konyasporlu Adis Jahovic'e 2 Maç Men Cezası Verdi

PFDK, Konyaspor forması giyen Adis Jahovic'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."

ADEM BÜYÜK'E 2 MAÇ CEZA

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Adem Büyük ile ilgili PFDK'dan yapılan açıklamada, "EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.