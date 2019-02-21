21 Şubat 2019, 17:04
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PFDK, Konyasporlu Adis Jahovic'e 2 Maç Men Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Konyaspor maçında kırmızı kart gören Adis Jahovic'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK, Konyaspor forması giyen Adis Jahovic'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."

ADEM BÜYÜK'E 2 MAÇ CEZA

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Adem Büyük ile ilgili PFDK'dan yapılan açıklamada, "EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

Adem Büyük, Konyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor


YORUMLAR (4)
TABİYAT: Cigi bahçe talan olmuş yavrular filmini izliyorlarmis ve kume düşeceği için hüngür hüngür agliyorlarmis
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ADANADEMİRSPORLUDUR: yazıklar olsun yaa böyle yönetime de zihniyete de.. soldado küfürden direk kırmızı gördü 1 maç ceza... (SANIRIM SKRTEL DİAGNE VE EMRENİN HAREKETLERİ DE ADAM SEVİCİ CİNSTENDİ) toprağın altı var eyy Tff...
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FUTBOLU BİLDİĞİNİ SANANLAR ÖLSE: Lan ne içiyorsunuz siz. Trabzon-alanya maçında aynı pozisyon oldu, hakem sarı verdi. VAR oralı bile olmadı. Ya onada görüntülerden basın cezayı ya da jahoviçi cezasız bırakın. Saçmalık. GErçi Trabzonsporun 3 puanı gitti o kırmızı verilmeyince ama zaten basit kırmızı bunlar.
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ŞAKACI TİMSAH: aynı durumda fenerin futbolcuları olsa bu kararlarda indirim olurdu..
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