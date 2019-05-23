PFDK kulüplere ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanırken, Bursaspor 295 bin, Fenerbahçe 170 bin, Trabzonspor 40 bin ve Beşiktaş ise 20 bin TL para cezası aldı. 19 Mayıs'ta oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verildiği belirtildi.
PFDK, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Bursaspor'a Göztepe maçında yapılan çirkin tezahürat sebebiyle tribün kapatma ve toplamda 295 bin TL para cezası verildi. Fenerbahçe'ye BB Erzurumspor maçında yaşanan çirkin tezahürat sebebiyle 170 bin, Trabzonspor'a Beşiktaş maçındaki saha olayları sebebiyle 40 bin TL ve Beşiktaş'a aynı maçtaki saha olayları sebebiyle 20 bin TL para cezası verildi.
Öte yandan 19 Mayıs'ta oynanan Galatasaray - Başakşehir maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verildiği açıklandı.
PFDK kararları şu şekilde:
"Bursaspor Kulübü'nün, 19.05.2019 tarihinde oynanan Bursaspor-Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 122, 123, 124, 125, 126 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
BB Erzurumspor Kulübünün, 20.05.2019 tarihinde oynanan BB Erzurumspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI G13 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada BB Erzurumspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F1, KUZEY KALE ARKASI D4, D5, D6, GÜNEY KALE ARKASI G9, G10, G13, G14 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI G13 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,
Fenerbahçe'nin, 20.05.2019 tarihinde oynanan BB Erzurumspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C5, C6, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Trabzonspor'un, 18.05.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Beşiktaş'ın, 18.05.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
19.05.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına, karar verilmiştir. - İSTANBUL
Trabzonspor
, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
, Spor
Kaynak: İHA