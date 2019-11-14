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PFDK, Maurıcıo Isla'ya 2 maç ceza verdi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Maurıcıo Isla'ya 2 maç men cezası verdi. Kurul öte yandan Fenerbahçe'ye 50 bin lira para cezası verdi.

14.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:19

PFDK, Fenerbahçeli Isla ve Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'a 2'şer maç, Aytemiz Alanyasporlu Fernandes'e ise 3 maç men ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.11.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KALE ARKASI E ve MARATON ÜST H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ISLA'YA 2 MAÇ MEN CEZASI

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MAURICIO ANIBAL ISLA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.11.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR'A PARA CEZASI

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT J, KUZEY KALE ARKASI ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜN J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ABDÜLKADİR PARMAK, MEHMET YİĞİT ALP, SERTAÇ GÜVEN

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ABDÜLKADİR PARMAK'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi MEHMET YİĞİT ALP'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi SERTAÇ GÜVEN'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

JUNİOR FERNANDES'E 3 MAÇ

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA'nın, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK, Maurıcıo Isla'ya 2 maç ceza verdi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor


HABER YORUMLARI (9)
TARKAN MADRİD:Galatada salata yiyip avrupaya dansöz lük yapan Fadime ciler :)))))))))) :)))))))))))))) ver müziği selo
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GSLİ:sorarlar adama bizden çokmu avrupada kupa aldınız bizi beyenmiyorsunuz tabi karşıdaki adamsa
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POLAT:KAÇTANE AVRUPA KUPANIZ VARDA GSYİ BEYENMİYORSUNUZ DİNGİL
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NE İŞE YARAR:2 senedir fenerbahçe oynuyor bu adam ne iş yapar bu adam ben bilmiyorum ne düzgün bir orta ne düzgün bir şut ne düzgün bir defans çıkarın gitsin elden ocak ayında bunu full zarar faydalı bir icraatini bilen kişiler belirtsinde bilelim.
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YAPMA YAV!!!:EN ÇOK KOLLANAN TAKIM ŞİKECİ FENER. . . BU AYAK OYUNLARI KENDİLERİNİ MAĞDUR GÖSTERME OYUNLARI. HERKES FUTBOLU AYAKLA OYNAR, FENER AYAK OYUNLARIYLA. . .
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TEBRİKLER VATANDAŞ:kardeşim bunlar kötü gidince hep aynısını yapıyorlar farkındalar bizi de salak zannediyorlar. Ama artık Yemezler. Medyada algı yapan bunlar. hakemlerle şampiyon olan bunlar. kötü gidince diğer takımlara saldıran yüklenen bunlar. Dediğin gibi zeytinyağı olmuşlar hep üste çıkmaya çalışıyorlar.
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YAPTIM BİLE:Boş boş konuşma . Her haberin altına da bu gibi yorumlar yapıyorsunuz. ne bekliyordun 20 maç mı ceza verilsin. Fenerin iyi olmasını istemediğinizden yükleniyorsunuz. Geçen sene ne gibi oyunlarla şampiyonluk aldığınızı kendiniz de biliyorsunuz. bu sene fener iyi gidince Ayak oyunu. YAPMA YAW !!!
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VATANDAŞ:bir Bjk li olarak söylüyorum sizin gibi Gs liler bütün medyayı ele geçirmiş. Fb yi ve bizi doğramadığınız kanal kalmadı. Bir de zeytinyağı gibi hala üste çıkmaya çalışıyorsunuz.
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1234:Dedi F. saraylı
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