PFDK, Maurıcıo Isla'ya 2 maç ceza verdi!

PFDK, Fenerbahçeli Isla ve Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'a 2'şer maç, Aytemiz Alanyasporlu Fernandes'e ise 3 maç men ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.11.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KALE ARKASI E ve MARATON ÜST H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ISLA'YA 2 MAÇ MEN CEZASI

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MAURICIO ANIBAL ISLA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.11.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR'A PARA CEZASI

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT J, KUZEY KALE ARKASI ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜN J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ABDÜLKADİR PARMAK, MEHMET YİĞİT ALP, SERTAÇ GÜVEN

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ABDÜLKADİR PARMAK'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi MEHMET YİĞİT ALP'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi SERTAÇ GÜVEN'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

JUNİOR FERNANDES'E 3 MAÇ

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA'nın, 10.11.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."