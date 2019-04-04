04 Nisan 2019, 19:13
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Pfdk Sevkleri

Pfdk Sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'un kalecisi Andrija Vukovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'un kalecisi Andrija Vukovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 27. haftasında Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Vukovic'in hakareti nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekipleri Abalı Denizlispor saha olayları, Altay'ın da saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği kaydedildi. Andrija Vukovic, Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
Kaynak: AA



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