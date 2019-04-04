Pfdk Sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok'un kalecisi Andrija Vukovic'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.<br><br>TFF'den yapılan açıklamada, ligin 27. haftasında Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Vukovic'in hakareti nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.<br><br>Spor Toto 1. Lig ekipleri Abalı Denizlispor saha olayları, Altay'ın da saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği kaydedildi.