PFDK sevkleri açıklandı

Ersun Yanal ve Volkan Kazak PFDK'da

Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Rodrigues ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edilen kulüpler arasında yer aldılar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ya sevk edildiği açıklandı

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler ve kulüpleri açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, 25 Şubat 2020 tarihli disiplin sevklerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenlerinden PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

ERSUN YANAL PFDK'DA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile yardımcı antrenör Volkan Kazak sportmenliğe aykırı hareketten, Deniz Türüç kural dışı hareket ve sportmenliğe aykırı hareketten, Sadık Çiftpınar ile Garry Rodrigues talimatlara aykırı hareketten, takım kaptanlarından Ozan Tufan ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldılar.

Galatasaray'da ise kulüp görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ve Mert Çetin, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

AHMET NUR ÇEBİ DE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü sportmenliğe aykırı açıklamalar ve Trabzonspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, başkan Ahmet Nur Çebi de internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.

Ayrıca Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Göztepe, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü de PFDK'ya sevk edilen kulüpler kervanına katılan diğer takımlar oldular.