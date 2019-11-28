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PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:46PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, ligin 12. hafta maçlarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'a para cezası verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin 75 bin, Demir Grup Sivasspor'un 49 bin, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da 24'er bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.
Ayrıca Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçeli bazı taraftarların bir sonraki deplasman, İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserisporlu bazı taraftarların ise iç saha maçında elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verildiği kaydedildi.
Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Cesar Grup Ümraniyespor'da oynayan Valentin Marius Lazar'a birer maç men cezası verildiği belirtildi. TFF 1. Lig'den Bursaspor, Akhisarspor, Adanaspor ve Giresunspor'a da çeşitli nedenlerle para cezası uygulandığı aktarıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: AA

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