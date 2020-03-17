Pfizer ve Biontech'den Covid-19'a karşı aşı işbirliği anlaşması
İlaç üretici ve geliştiricileri, ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech, Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yaptı.
17.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:11
İlaç üretici ve geliştiricileri, ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech, Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için işbirliği anlaşması yaptı.
Şirketlerin yaptıkları ortak açıklamada Biontech'in mRNA'ya dayalı ilaç geliştirme platformunu kullanacak işbirliğinin hemen başlayacağını ve aşının Çin hariç tüm dünyada satışı için niyet mektubu imzaladıklarını belirttiler.Açıklamaya göre, Pfizer ve BioNTech, araştırma ve geliştirme için hem ABD hem de Almanya'daki tesisleri kullanacaklar.Açıklamaya göre, ortak çalışma kapsamında Covid-19 aşısına ilişkin ilk klinik testlerinin Nisan sonunda başlaması bekleniyor.Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten, "Dünyanın önündeki bu önemli soruna karşı, BioNTech ile güçlerimizi birleştirip büyük bir hızla harekete geçmiş olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
BioNTech Ortak Kurucusu ve CEO'su Ugur Şahin de, "Bu küresel salgına karşı küresel çaba gerekiyor. Ortağımız Pfizer ile güçlerimizi birleştirerek, tüm dünyadaki insanların ihtiyacı olan Covid-19'a karşı aşıyı geliştireceğimize inanıyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Pfizer, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Ekonomi
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Ekonomi
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Ekonomi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ekonomi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi