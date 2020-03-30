Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi

Pharmactive İlaç, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek için, içerisinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1500 acil ihtiyaç paketini, Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelere gönderdi.

30.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:31
Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi
Pharmactive İlaç, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek için, içerisinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1500 acil ihtiyaç paketini, Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelere gönderdi.
Firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal dayanışmayı arttırmak ve sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla bir dizi karar alarak uygulamaya başladı.
Bu kapsamda, Tekirdağ 'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada hazırlanan, içerisinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1500 acil ihtiyaç paketi, herhangi bir talep beklenmeden Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelere gönderildi.
Pharmactive, kendi fabrikasında Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği standartlarda üreteceği el antiseptiklerini de koşulsuz destek olarak sağlık çalışanlarının kullanımına sunacak.
Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından firma, sağlık çalışanları için üreteceği el antiseptiğini yurt genelindeki hastane ve çeşitli sağlık merkezlerine ulaştıracak.
"Sağlık çalışanları canları pahasına çalışıyor"
Pharmactive Yurtiçi Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının çok ciddi ve önemli bir süreçte, canları pahasına en ön safta çalıştıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgililerin, sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için büyük çaba gösterdiklerini ve Pharmactive olarak da bu çabalara koşulsuz destek ve katkıda bulunmak istediklerini anlatan Yaşin, şunları kaydetti:
"Bildiğiniz üzere Kovid-19 virüsünün yol açtığı salgın yüzünden dünya ve ülkemiz, ciddi sorunlarla baş etmek zorunda. Biz de bu amaçla sağlık çalışanlarının acil ihtiyaçları olan malzemelerde kendilerine koşulsuz destek olmayı düşündük. Bu amaçla 1500 acil yardım kitini bugün kendilerine gönderiyoruz, 1200'ü Aile Sağlığı Merkezlerine, 300'ü de devlet hastanelerine ulaştırılacak. Bunun ardından yine 55 bin 1 litrelik ve 100 bin 60 mililitrelik el antiseptiklerini de sağlık çalışanlarının kullanımına koşulsuz destek olarak sunacağız. Milletimiz bu zor günlerden geçerken hepimizin buna katkıda bulunuyor olması önemli. Bu amaçla biz de Pharmactive olarak elimizden geleni bundan sonra da yapacağız."
Pharmactive çalışanları da "Onlar hepimiz için çalışıyor bizler de onlar için buradayız, evde kal" mesajını okuyarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Haberler
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:59: Koronavirüs günlerinde Bipolar'a dikkat! - Haber 13:58: Hakkari'de günde 5 bin adet maske üretiliyor - Haber 13:58: Kurtalan Kaymakamı Aydın koronovirüs tedbirlerini inceledi - Haber 13:58: Samsun Emniyet Müdürlüğünden videoyla "evde kal" çağrısı - Haber 13:57: DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber