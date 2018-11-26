Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i Son Saniyede Devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz
'ın forma giydiği Philadelphia
76ers, deplasmanda Brooklyn Nets
'i 127-125 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ın Nets'i 127-125 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren üç sayılık basketi atan Jimmy Butler
, 34 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma, 2 asistlik performans sergiledi.
Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid, 32 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 2 blok, Ben Simmons da 13 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, 2 blokla oynadı. Furkan Korkmaz, 7 dakika görev yaptığı mücadeleyi 2 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.
Art arda 3. olmak üzere 13. yenilgisini yaşayan Nets'te D'Angelo Russell'ın 38 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie'nin 31 sayı, 5 asist, 3 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
Sonuçlar Los Angeles
Lakers- Orlando Magic
: 104-108 Detroit
Pistons- Phoenix Suns
: 118-107 Atlanta
Hawks- Charlotte Hornets
: 124-123
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 125-127 Toronto
Raptors- Miami Heat
: 125-115 Memphis
Grizzlies- New York Knicks
: 98-103
Sacramento Kings- Utah Jazz
: 112-133 Portland
Trail Blazers- Los Angeles Clippers
: 100-104
Furkan Korkmaz,Philadelphia,Brooklyn Nets
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:31