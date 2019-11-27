Philippe Clement: Son dakika da olsa attığımız golden son derece memnunum

"Çalışmaya devam edeceğiz"

"Kırmızı kart gören genç oyuncularımız ceza alacaklar"

Olgucan KALKAN/ - Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, "Bu akşam son dakika da olsa güzel bir gol attık. Bundan son derece memnunum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Club Brugge'de teknik direktör Philippe Clement, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI KART GÖREN GENÇ OYUNCULARIMIZ CEZA ALACAKLAR"

Kırmızı kart gören iki genç oyuncusuna gerekli ceza vereceklerini ifade eden Philippe Clement, "Panikleme yok karakterimde. Oyuncularıma güvendiğimi söyledim maç içinde. Ellerinden geleni yaptılar. Her zaman çok çalıştığınızda ödülünüzü alırsınız. Bu gece de öyle oldu. İki kırmızı kart gördük maç içinde. Genç oyuncularımız kırmızı kart gördü. Yapmamaları gerekirdi. Onlar için bu bir tecrübe oldu. Gerekli konuşmayı yapacağım ve gereken cezayı da alacaklar" diye konuştu.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çalışmaya devam edeceklerini belirten Clement, "200 milyonluk oyuncular bile bazen istediklerinde gol atamıyorlar. Bunun için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu sorunumuzu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu akşam son dakika da olsa güzel bir gol attık. Bundan son derece memnunum" diye konuştu.

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Philippe Clement'in açıklamaları