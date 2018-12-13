13 Aralık 2018, 13:10
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Fenerbahçe'nin Gönderdiği Cocu, Comolli'ye Teşekkür Etmedi

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Phillip Cocu, taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Ali Koç'a teşekkür etti, Sportif Direktör Comolli'yi es geçti.

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sona eren Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Ali Koç'a teşekkür etti.

Hollandalı çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümle bugün karşılıklı olarak anlaştık. Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Sayın Ali Koç'a minnettarlığımı belirtmek isterim. Ne yazık ki imkanlar dahilinde kulübü hak ettiği yere getiremedik. Görev sürem kısa olmasına rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık olduk" ifadelerini kullandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:10



YORUMLAR (15)
KOMPRESOR: cocu ne takar yalova kaymakamını, aldı parayı gidiyor.
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OLMAYAN GÖLGE: Lan de yüllllüuüü koku-n sardı her tarafı. Pencereyi açin havalansın burası. Hooo huuuu haaaa
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ORHAN KAPTAN: Siz bu Cocu du u cok ararsiniz sayayim Löw kovuldu simdi nerde Hiddink berede parraira nerede Sorun antrenörde deyil Sorun sistemde
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DELİ OĞLAN...: FB DEN KÖTÜ ''COCU'' LAR GELİYORDU. . . ARTIK O ''COCU'' LAR DA YAVAŞ YAVAŞ GEÇİYOR. . . ŞİMDİ ARTIK HEDEF LİG DE KALMAK ÖYLE Mİ. . . ALİ KOÇ ''A GAVURLARINKİ DE TATLI GELDİYDİ ŞİMDİ ACI ACI ÇIKIYOR. . . KOS(KOCAMAN) FB Yİ MAHVETTİLER. . . AZİZ BAŞKANIN YARISI BİLE OLAMADILAR. . . BAŞKANA VE YÖNETİM KURULUNA YAZIKLAR OLSUN. . . İNŞALLAH EN KÖTÜSÜ BU KADAR OLUR. DAHA DA OLURSA ALİ KOÇU VE YÖNETİMDEKİLERİ FB NİN KAPISINA BİLE YANAŞTIRMAZLAR. BU BÖYLE BİLİNE. BU ARADA FB CAMİASINA ÇAMUR ATANLAR. . . SUÇ ALİ KOÇ VE YÖNETİMDE
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BASKAN: ALI BASKAN YINE BULUR YABANCI TEKNIK ADAM KOKUYU ARATIR BIZI MERAK ETMEYIN :))
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