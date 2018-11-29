29 Kasım 2018, 11:22
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Phillip Cocu Şampiyonlar Ligi'nde!

Phillip Cocu Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe yönetimi tarafından görevden alınan Phillip Cocu, PSV-Barcelona maçında ortaya çıktı.



Skorer | TFF kayıtlarına göre Fenerbahçe'nin resmi teknik direktörü olarak görünen Phillip Cocu, PSV- Barcelona maçına gitti...

Fenerbahçe'nin yüksek tazminat bedeli ödememek için sözleşmesini feshetmediği Hollandalı teknik adam, İstanbul'da yaşamını sürdürüyordu... Geçtiğimiz gün magazin basını tarafından İstanbul'da görüntülenen Cocu, dün geceki PSV-Barcelona maçını izlemek için ülkesine gitti.

Eski takımının İspanyol devine 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı izleyen Cocu'nun, İstanbul'a dönüş tarihi ise bilinmiyor. 

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