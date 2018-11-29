Phillip Cocu Şampiyonlar Ligi'nde!

Skorer | TFF
kayıtlarına göre Fenerbahçe
'nin resmi teknik direktörü olarak görünen Phillip Cocu
, PSV- Barcelona
maçına gitti...
Fenerbahçe'nin yüksek tazminat bedeli ödememek için sözleşmesini feshetmediği Hollandalı teknik adam, İstanbul
'da yaşamını sürdürüyordu... Geçtiğimiz gün magazin basını tarafından İstanbul'da görüntülenen Cocu, dün geceki PSV-Barcelona maçını izlemek için ülkesine gitti.
Eski takımının İspanyol devine 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı izleyen Cocu'nun, İstanbul'a dönüş tarihi ise bilinmiyor.
İstanbul,Barcelona,Fenerbahçe,Phillip Cocu
29 Kasım 2018 Perşembe 11:22