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PHILSA'ya yurtdışından ödül

PHILSA, 'Top Employers Instutite' tarafından her yıl verilen 'Top Employer' sertifikasının üst üste 5'inci kez sahibi oldu.

22.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:56PHILSA'ya yurtdışından ödül
PHILSA, 'Top Employers Instutite' tarafından her yıl verilen 'Top Employer' sertifikasının üst üste 5'inci kez sahibi oldu.

İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli sertifikasyonları arasında yer alan ve 'Top Employers Instutite' tarafından her yıl verilen 'En İyi İşveren' (Top Employer) sertifikasını almaya hak kazanan şirketler belli oldu. Yeni değerlendirme sonucunda 'nin önemli sanayi kuruluşlarından PHILSA, üst üste 5'inci kez 'Top Employer' sertifikasının sahibi oldu.

Top Employers Instutite tarafından her sene yapılan uluslararası araştırma; dünya çapında önde gelen işverenleri değerlendiriyor. Bu kapsamda şirketlerin ücretlendirme ve yan haklar, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, eğitim ve geliştirme dahil olmak üzere birçok uygulaması mercek altına alınıyor. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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