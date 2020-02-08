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Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı

Phoenix Open golf turnuvasında bir kadın, golfçülerin vuruş yapacağı sırada bağırarak göğüslerini açtı. Golfçüler oyunu bırakırken tribündekiler de kadını uzun süre alkışladı.

08.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:21

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yapılan Open golf turnuvasında golfçüler vuruş için hazırlandıkları sırada tribünlerde ismi açıklanmayan üzerinde yeşil elbise bulunan bir kadın bağırarak göğüslerini açıp salladı.

TRİBÜNLER UZUN SÜRE ALKIŞLADI

Golfçüler de bu sırada oyunu bırakıp kadını izledi. Tribünlerde bulunan taraftarlar da kadını uzun süre alkışladı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar ise tribündeki taraftarların aksine kadının bu hareketine tepki gösterdi.

Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı

Amerika Birleşik Devletleri, Phoenix, Spor


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ASYA:Ahlak bozucu inancsizlar canınız cehenneme
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TURİST:kadında göğüs var gösteriyor
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YOLCU:Alkolün verdigi bir gevseme reaksiyonu ''Bizdede var son zamanlarda orasini burasini acmak icin can atanlar''
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