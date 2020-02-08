Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yapılan Phoenix Open golf turnuvasında golfçüler vuruş için hazırlandıkları sırada tribünlerde ismi açıklanmayan üzerinde yeşil elbise bulunan bir kadın bağırarak göğüslerini açıp salladı.

TRİBÜNLER UZUN SÜRE ALKIŞLADI

Golfçüler de bu sırada oyunu bırakıp kadını izledi. Tribünlerde bulunan taraftarlar da kadını uzun süre alkışladı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar ise tribündeki taraftarların aksine kadının bu hareketine tepki gösterdi.