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Photoshop Olmadığına İnandırmak İçin Zorlanacağınız 15 Fotoğraf

Bu fotoğraflar o kadar olağanüstü ki bazılarını photoshopla bile yapmak oldukça güç olabilir.

25.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:21Photoshop Olmadığına İnandırmak İçin Zorlanacağınız 15 Fotoğraf
Bu fotoğraflar o kadar olağanüstü ki bazılarını photoshopla bile yapmak oldukça güç olabilir. Dikkatli bakarsanız hepsinin gerçek olduğunu anlayacaksınız çünkü hepsinin bir hikayesi var.

Gerçek bir: Golden Fish



Üzerinden deprem geçmiş bir tren yolu.



Yanmış bir direk.



Zebra at çiftleşmesinden dünyaya geldi.



Mükemmel uyum.



Evet bir akvaryum yanında da asansör.



Yanardağ külleri.



Baraj kapakları.



Donmuş bir göl.



Plajın yanında havalimanı.

Donmuş bir park yeri. Araba ayrılsa da izi burada.



O bir uçurtma.



Ahtapot bacakları.



Aslında bir göl



O bir otel.

Deprem, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

kultur-sanat

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25.01.2020 13:20:17