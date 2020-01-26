Bilboardlarda dergilerde gördüğümüz kusursuz ünlü fotoğraflarının aslında birer photoshop harikası olduğunu biliyor muydunuz? Şirketlerin kusursuzluk sunarak insanları kendine çekme politikasının ürünü olan bu fotoğraflarının orjinallerini görünce kendinize olan güveniniz yerine gelecek ve ünlülerin de bizim gibi sıradan insanlar olduğunu kavrayacaksınız.İşte photoshop'a olan derin saygımızı arttıracak Photoshop'un Ne Büyük Nimet Olduğunu Kanıtlayan 25 Ünlü Fotoğrafı;1# Angelina Jolie2# Avril Lavinge3# Beyonce4# Britney Spears5# Britney Spears6# Britney Spears7# Candice Huffine8# Cindy Crawford9# Fergie10# Gwen Stefani11# Jennifer Lawrence12# Justin Bieber13# Katy Perry14# Katy Perry15# Keira Knightley16# Kim Cattrall17# Kim Kardashian18# Kristen Stewart19# Lady Gaga20# Lindsay Lohan21# Madonna22# Madonna23# Miley Cyrus24# Miranda Kerr25# Penelope Cruz