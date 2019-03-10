Photoshopun Ayarını Kaçıran Şeyma Subaşı, Sosyal Medyanın Diline Düştü

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

GÖZ BEBEĞİNİN ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir moda dergisinin çekimi için verdiği pozlarla ve fiziğiyle çok konuşulan Subaşı, bacaklarına yaptığı photoshopla tartışma yaratmıştı. Subaşı'nın, bu kez de "Filtresiz" notuyla paylaştığı fotoğrafta göz bebeğinde oluşan şekil değişikliği gözlerden kaçmadı.

"BADEM GÖZLÜ OLACAĞIM DERKEN..."

Bir takipçisi Subaşı'na "badem gözlü olacağım derken elips olmuşsun" yorumunda bulundu.