10 Mart 2019, 09:51
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Photoshopun Ayarını Kaçıran Şeyma Subaşı, Sosyal Medyanın Diline Düştü

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gündemin en çok konuşulan isimlerinden olan Şeyma Subaşı, photoshopun ayarını fazla kaçırınca sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

GÖZ BEBEĞİNİN ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir moda dergisinin çekimi için verdiği pozlarla ve fiziğiyle çok konuşulan Subaşı, bacaklarına yaptığı photoshopla tartışma yaratmıştı. Subaşı'nın, bu kez de "Filtresiz" notuyla paylaştığı fotoğrafta göz bebeğinde oluşan şekil değişikliği gözlerden kaçmadı.

"BADEM GÖZLÜ OLACAĞIM DERKEN..."

Bir takipçisi Subaşı'na "badem gözlü olacağım derken elips olmuşsun" yorumunda bulundu.

Magazin


YORUMLAR (15)
DÜRBÜNLÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ: bu kızın okunmaya ihtiyacı var)
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YAKUZA: Allah aşkına şu kadının neyini haber yapıyorsunuz bu kadar mı boşsunuz
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HER GÜN BU KADIN: Başka ülkelerde böyle kadın reklamı bulunmaz
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PSİKOLOG: bıktık bu kadından.vasıfsızzzz...
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YETİM ZÜHTÜ: kim ki bu kocakarı nenem bundan daha güzel yemin billah
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