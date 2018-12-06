Yaklas¸ık 4000 metrekarelik devasa bir sergileme alanına sahip olan PI·LEVNELI· Mecidiyeköy, Mecidiyeköy Likör Fabrikası'nın yerinde, s¸imdiye kadar hiç yapılmamıs¸ boyut ve içerikte bir sergiyle açılmaya hazırlanıyor.

"Fabrika'da: 10 Sanatçı/ 10 Bireysel Pratik" – "At The Factory: 10 Artists/ 10 Individual Practices" adlı sergi 10 sanatçının kis¸isel sanat pratigˆini gözler önüne serdigˆi is¸lerin toplamından olus¸uyor.

11 Aralık'ta gerçekles¸tirilecek sergi, PI·LEVNELI·'nin temsil ettigˆi uluslararası ve yerel sanatçıların is¸lerinden olus¸an bir karma sergi olmasına ragˆmen her bir sanatçıya kendisini ifade etmesi için ayrılan alan, eser sayısı, eserlerin seçkisi ve sunumuyla aslında her bir sanatçının kis¸isel sergisi niteligˆinde okunabilir. Ölçegˆi, çes¸itliligˆi, seçkisi ve içerik zenginligˆi ile alıs¸ılagelmis¸ bir sanat galerisi sunumunun çok ötesinde bir yere konumlanan "Fabrika'da: 10 sanatçı/ 10 Bireysel Pratik" adlı sergide yer alacak sanatçılarsa Refik Anadol, Hans Op de Beeck, Daniel Firman, Arik Levy, Tony Matelli, Ida Tursic&Wilfried Mille, Youssef Nabil, S¸ener Özmen, Jean Pigozzi ve Erdogˆan Zümrütogˆlu.

"PI·LEVNELI· Mecidiyeköy'ü sadece bir sanat galerisine tahsis edilmis¸ bir mekan olarak düs¸ünmemek gerekiyor. Ben sen demeden "Biz" bilinciyle plastik sanatlardan modaya, tasarımdan performans sanatlarına, sanatın farklı alanlarını barındıran s¸ehrin sürekli yas¸ayan sanat merkezini olus¸turmayı hedefliyoruz." diyen Murat Pilevneli projenin hedefini ve vizyonunu bu sözlerle özetliyor.

11 Aralık 2018 tarihinde açılıs¸ı gerçekles¸tirilecek olan PI·LEVNELI· Mecidiyeköy s¸imdiye kadar bir sanat galerisinin el atmadıgˆı ölçek ve içerikte bir sergiye ev sahipligˆi yapacak.