Pilevneli Mecidiyeköy Dev Bir Sergiyle Açıldı!

"Fabrika'da: 10 Sanatçı/ 10 Bireysel Pratik" – "At The Factory: 10 Artists/ 10 Individual Practices" adlı sergi 10 sanatçının kişisel sanat pratiğini gözler önüne serdiği işlerin toplamından oluşuyor.

Pilevneli Gallery kurucusu Murat Pilevneli ev sahipliğinde yapılan sergi açılışına kültür-sanat, cemiyet ve iş dünyasındanbir çok isim katıldı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de açılışa katılanlar arasındaydı.

Ölçeği çeşitliliği, seçkisi ve içerik zenginliği ile alışılagelmiş¸ bir sanat galerisi sunumunun çok ötesinde bir yere konumlanan "Fabrika'da: 10 sanatçı/ 10 Bireysel Pratik" adlı sergide yer alan sanatçılarsa Refik Anadol, Hans Op de Beeck, Daniel Firman, Arik Levy, Tony Matelli, Ida Tursic&Wilfried Mille, Youssef Nabil, Şener Özmen, Jean Pigozzi ve Erdoğan Zümrütoğlu.