13 Aralık 2018, 12:11
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Pilevneli Mecidiyeköy Dev Bir Sergiyle Açıldı!

Pilevneli Mecidiyeköy Dev Bir Sergiyle Açıldı!

Yaklaşık 4000 metrekarelik devasa bir sergileme alanına sahip olan PİLEVNELİ Mecidiyeköy, Mecidiyeköy Likör Fabrikası'nın yerinde, şimdiye kadar hiç yapılmamış boyut ve içerikte bir sergiyle açıldı.

"Fabrika'da: 10 Sanatçı/ 10 Bireysel Pratik" – "At The Factory: 10 Artists/ 10 Individual Practices" adlı sergi 10 sanatçının kişisel sanat pratiğini gözler önüne serdiği işlerin toplamından oluşuyor.

Pilevneli Gallery kurucusu Murat Pilevneli ev sahipliğinde yapılan sergi açılışına kültür-sanat, cemiyet ve iş dünyasındanbir çok isim katıldı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de açılışa katılanlar arasındaydı.

Ölçeği çeşitliliği, seçkisi ve içerik zenginliği ile alışılagelmiş¸ bir sanat galerisi sunumunun çok ötesinde bir yere konumlanan "Fabrika'da: 10 sanatçı/ 10 Bireysel Pratik" adlı sergide yer alan sanatçılarsa Refik Anadol, Hans Op de Beeck, Daniel Firman, Arik Levy, Tony Matelli, Ida Tursic&Wilfried Mille, Youssef Nabil, Şener Özmen, Jean Pigozzi ve Erdoğan Zümrütoğlu.

13 Aralık 2018 Perşembe 12:11