Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor

Piar Araştırma, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yer alan 9 ilde CATO yöntemi ile yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı. Yaş ve cinsiyet kotası uygulanarak yapılan araştırmaya 9639 kişi katılım gösterdi.

BALIKESİR

Yapılan anket çalışması sonucu, Balıkesir'de İYİ Parti adayı İsmail Ok, yüzde 49,9 ile AK Parti adayı Yücel Yılmaz'ın 1,2 puan önünde görülüyor.

TEKİRDAĞ

CHP'nin kalesi olarak adlandıran illerden biri olan Tekirdağ'da CHP adayı Kadir Albayrak, yüzde 55,6 ile yarışı önde kapatıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nde yüzde 53'lük bir kesim Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Tahir Büyükakın diyor.

SAKARYA

Sakarya'da AK Parti adayı Ekrem Yüce, yüzde 58,1 oy ile yaklaşık yüzde 20'lik bir farkla kazanıyor.

BURSA

Yerel seçimlerin en tartışmalı illerinden birisi olan Bursa'da ise Millet İttifakı'nın CHP adayı Mustafa Bozbey, mevcut başkan Alinur Aktaş'ın yüzde 0,8 farkla önünde görülüyor.

SAMSUN

Cumhur İttifakı'nın iddialı olduğu illerden birisi olan Samsun'da AK Parti adayı Mustafa Demir, yüzde 45,2'lik oy oranıu ile yarışı önde götürüyor.

ORDU

Eski AK Partili İdris Naim Şahin'in Saadet Partisinden aday gösterildiği Ordu'da ise Cumhur İttifakı adayı Hilmi Güler, oyların yüzde 40,5'ini alıyor.

TRABZON

Trabzon'da oyların yüzde 52,8'ini alan AK Parti adayı Murat Zorluoğlu, rakibine yaklaşık yüzde 8 puanlık bir fark atıyor.

ZONGULDAK

CHP'nin elinde bulunan Zonguldak'ta MHP adayı Hamdi Ayan, yüzde 34,9'luk oy oranı ile önde görünüyor.