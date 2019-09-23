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Piar Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı: Davutoğlu'nun oyu 3, Babacan'ın yüzde 8-9

Türkiye siyasetinin önmli gündem maddelerinden olan yeni partilerle ilgili bir anket daha yayınlandı. Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay'ın açıkladığı rakamlara göre; Babacan'ın kuracağı partinin %8-9, Davutoğlu'nun partisinin de %3 oranında oy potansiyelinde sahip olduğunu belirtti.

23.09.2019 16:45Piar Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı: Davutoğlu'nun oyu 3, Babacan'ın yüzde 8-9

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kuracakları yeni partilerin oy oranları hakkında değerlendirmede bulundu. Atalay, Babacan'ın kuracağı partinin %8-9, Davutoğlu'nun partisinin de %3 oranında oy potansiyelinde sahip olduğunu belirtti.

"BABACAN AK PARTİ'DEN 4,5 PUAN OY ALIYOR"

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın sorularını yanıtlayan Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, olası kurulabilecek yeni partilerin mevcut partilerden alabilecekleri oya ilişkin açıklamalarda bulunan Atalay, "Evet, elbette oy kopartacaklar. Davutoğlu şimdilik 2-3 puan taban desteğine sahip ve bunu artırabilir, bu oyun neredeyse tamamını AK Parti'den alıyor. Babacan 8-9 puan taban oyuna sahip ve bunun 4,5 puanını AK Parti'den alıyor. Zaten oylarının büyüklüğünden ziyade, Cumhur İttifakı'nı %50'nin altına düşürebilecekler mi düşüremeyecekler mi konusu daha önemli. Bunu başaracak potansiyelleri var." dedi.

"DAVUTOĞLU'NUN ALDIĞI OYUN TAMAMI AK PARTİ"

Yaptıkları son anketle ilgili rakamlarda veren Atalay, "Bugün, henüz adı geçen yeni partiler kurulmamışken yaptığımız anket çalışmalarında Babacan'ın %8-9'lar civarı, Davutoğlu'nun da % 3 civarı bir oy alacağı görülüyor. Davutoğlu aldığı oyların neredeyse tümünü AK Parti'den alırken, Babacan ise 5 puan civarında bir oyu AK Parti tabanından alacak gibi görülüyor. Bu oy geçişleri ile iktidarın sürdürülebilirliği bugün için mümkün görülmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti, PR, Politika, Güncel

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