Üç Büyükşehire Özel Seçim Anketi! İstanbul'da AK Parti ve CHP Başa Baş

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Piar Araştırma, seçimlere ilişkin ilk anket sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada 24 bin 186 kişinin görüşleri alındı. Piar'ın anketine göre İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,8, CHP'nin oy oranı yüzde 32,6. HDP'nin oyu yüzde 5, İYİ Parti'nin oyu yüzde 4,5.

İSTANBUL'DAKİ TABLO

Piar'ın anketine göre İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,8, CHP'nin oy oranı yüzde 32,6. HDP'nin oyu yüzde 5, İYİ Parti'nin oyu yüzde 4,5. Ankete katılanların yüzde 19'u ise kararsız. Yerel seçimde ittifak kurulması halinde katılımcıların yüzde 41,3'ü CHP'nin başı çektiği, yüzde 37'si de AK Parti'nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi.

Genel seçim olması halinde katılımcıların yüzde 35'i AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 28'le CHP, yüzde 13,1'le HDP, yüzde 11,1'le MHP, yüzde 9,5'le İYİ Parti izliyor.

ANKARA'DAKİ TABLO

Ankara'da AK Parti'nin oy oranı yüzde 27,2. Bu oran CHP'de yüzde 25,7. Onu yüzde 10.1 ile MHP, yüzde 6,5 ile İYİ Parti izliyor. Ankete katılanların yüzde 26,4'ü ise kararsız. Burada yerel seçimde ittifak kurulması halinde katılımcıların yüzde 37,8'ü CHP'nin başı çektiği, yüzde 35,3'ü de AK Parti'nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi. Kararsızların oranı ise yüzde 25,8.

Genel seçim olması halinde katılımcıların yüzde 34,5'i AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 26,5'le CHP, yüzde 16,2 ile MHP, yüzde 14,2 ile İYİ Parti, yüzde 6,5'la HDP izliyor.

İZMİR'DE CHP RAHAT GÖRÜNÜYOR

İzmir'de CHP'nin oy oranı yüzde 39,6. Bu oran AK Parti'de yüzde 25. Onu yüzde 8,2 ile İYİ Parti, yüzde 5,5 ile MHP, yüzde 3,9 ile HDP izliyor. Ankete katılanların yüzde 16,3'ü ise kararsız. Yerel seçimde ittifak kurulması halinde katılımcıların yüzde 49'u CHP'nin başı çektiği, yüzde 29,8'i de AK Parti'nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi. Kararsızların oranı ise yüzde 20,1.

Genel seçim olması halinde katılımcıların yüzde 43,1'i CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 22'yle AK Parti, yüzde 13,4 ile İYİ Parti, yüzde 12,6 ile HDP, yüzde 7'yle MHP izliyor.