Haberler» Ekonomi» Haber

Piazza bayram alışverişini uzattı

Kahramanmaraş'ın tek alışveriş merkezi Piazza, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında geçerli olacak şekilde çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

05.08.2019 11:26 Piazza bayram alışverişini uzattı
Kahramanmaraş'ın tek alışveriş merkezi Piazza, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında geçerli olacak şekilde çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Piazza'da, 7 Ağustos ile 18 Ağustos tarihleri arasını kapsayan yeni düzenleme ile alışveriş gece yarısına kadar uzayacak. Buna göre, Piazza; 7 Ağustos ile 10 Ağustos tarihlerinde sabah 10.00'dan gece 23.00'e kadar ziyaretçilerini konuk edecek, 12 Ağustos ile 18 Ağustos tarihleri arasında ise saat 10.00'dan 23.00'e kadar kapılarını açık tutacak.

Halkın ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan düzenlemede, Kurban Bayramının ilk günü olan 11 Ağustos Pazar günü de saat 14.00 ile 23.00 arasında ziyaretçiler ağırlanacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:46   TMO bayramdan sonra fındık alımına başlıyor
11:44   Tatil döneminde dijital güveni sağlamak için yedi öneri
11:43   Aydın Ticaret Borsası
11:42   Çocukları için organik çilek ürettikleri bahçe geçim kaynakları oldu
11:41   Bankalardan son 3 yılın en düşük ilk yarı kârı
11:41   Ordu'da fındık hasadı yarın başlıyor
11:37   Süper Kupa'ya özel paket