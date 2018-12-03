Piazza'da Depo İndirim Günleri Başlıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:25

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin, ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla gidermek isteyenler için hazırlıklarını yaptığı depo indirim günleri, 7 Aralık Cuma günü başlıyor.Yeni yıl için geriye sayımın başladığı şu günlerde, AVM hem kaliteli hem de en uygun fiyatla alışveriş yapmak isteyenlere hitap edecek AVM, depo günleri ile indirim şenliği sunacak. Teknoloji ürünlerinden erkek, kadın ve çocuk giyimi ile ev tekstiline kadar birçok ihtiyacın giderilebileceği depo indirim günleri, AVM'nin, eksi 1'nci katında özel olarak oluşturulan stantlarda gerçekleşecek. Ulusal ve uluslararası birçok marka, ürünlerini normal sezon indirimlerinin yanında ekstra uygun fiyatlarla satışa sunacak."Dev" diye tabir edilebilecek indirimlerin olacağı depo indirim günleri, 16 Aralık Pazar günü AVM'nin kapanış saatine kadar devam edecek. - ŞANLIURFA