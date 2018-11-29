Piazza'nın Son Model Otomobili Talihlisine Teslim Edildi

ŞANLIURFA-Birbirinden seçkin markalarıyla hesaplı alışverişin yanı sıra, kampanyalar, çekilişler, sosyal ve kültürel etkinliklerle Şanlıurfa
halkının buluşma noktası olan Piazza AVM
'nin otomobil talihlisi, son model aracını teslim aldı.
Şanlıurfa'nın cazibe ve buluşma merkezi olan AVM'de 23 Temmuz 2018- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin katıldığı Suzuki
Vitara otomobil kampanyasının çekilişi geçtiğimiz günlerde Milli Piyango İdaresi
yetkilileri ve noter huzurunda yapılmıştı. Bir zirai ilaç firmasında çalışan ve eşine aldığı elektrikli süpürge faturasını danışma birimine ibraz ederek, aldığı çekiliş kuponuna son model otomobil çıkan Nihat Boran, aracının anahtarını alırken, "Kampanyaya katılırken 'inşallah bana çıkar' diye dua etmiştim. Duam kabul oldu. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu aracı hep hayal etmiştim şimdi benim oldu" dedi.
Binlerce ziyaretçinin katıldığı çekilişi, 97581 numaralı kupon ile kazanan Nihat Boran'ın, son model otomobilinin anahtarını Piazza yetkililerinden alırken mutluluğu gözlerinden okunuyordu. - ŞANLIURFA
Piazza AVM,Şanlıurfa
29 Kasım 2018 Perşembe 13:03