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Picasso'nun 157 milyon TL değer biçilen tablosu bir genç tarafından kasten yırtıldı

Pablo Picasso'nun Londra'daki Tate Modern Sanat Galerisi'nde bulunan 'Bust of a Woman' tablosu 20 yaşında bir genç tarafından kasten saldırıya uğradı. Yaklaşık 20 milyon sterlin (157 milyon TL) değer biçilen eserde yırtıklar oluştu.

01.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:17

Pablo Picasso'nun 'daki Tate Modern Sanat Galerisi'nde bulunan 'Bust of a Woman' tablosu 20 yaşında bir genç tarafından saldırıya uğradı. Yaklaşık 20 milyon sterlin (157 milyon TL) değer biçilen eserde yırtıklar oluştu.

MAHKEME KARŞISINA ÇIKACAK

Galeri hasar tespiti için tabloyu sergiden kaldırdı. Galeri yetkilileri eserde yırtılmalar oluştuğu belirtse de daha fazla ayrıntı vermedi.

Saldırgan genç 30 Ocak'ta yapılacak ilk duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

SEVGİLİSİNİ TASVİR ETMİŞTİ

Picasso, sevgilisi Dora Maar'ı tasvir ettiği 'Bust of a Woman' eserini 1944 Mayısı'nda Nazi işgali altındaki Paris'te yapmıştı.

Picasso'nun 157 milyon TL değer biçilen tablosu bir genç tarafından kasten yırtıldı

Pablo Picasso, Sterlin, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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