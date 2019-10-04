Picasso'nun milyon dolarlık eserlerini 10 kuruşluk karton bardaklara çiziyor

İSTANBUL'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Berk Armağan, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun milyon dolar değerindeki eserlerini, 10 kuruşluk karton bardaklara çiziyor. Birçok ünlü isme de özel olarak portre çizen Armağan, "Yaptığım bu şeyle çöp olarak görülen bir şeyin de değerli olabileceğini gösteriyorum." diyor.Türkçe öğretmenliği öğrencisi Berk Armağan dünya sanat tarihine iz bırakan Picasso'nun, kendisini çizdiği 'Oto Portreler' serisini karton kahve bardaklarına resmetti. Resim eğitimi almamasına rağmen yeteneğini 3 yıl önce keşfeden Armağan, bu süre içerisinde Cem Yılmaz, Ozan Güven ve İlber Ortaylı gibi ünlü isimlerden de ilgi görerek ünlülere özel olarak portre çizdi. Çöp olarak görülen kullanılmış karton bardaklara sanatı ile hayat veren Armağan, sosyal medyada da birçok kişinin dikkatini çekti.

PİCASSO'NUN OTO PORTRELERİ KARTON BARDAKTA

3 yıl önce arkadaşına hediye olarak karton bardak çizmesiyle bu serüvenin başladığını ifade eden Armağan, "Arkadaşım bir kahve markasının müdavimi ve o kahve markası da kahvelerini karton bardak ile servis ediyor. Ben de ucuz yollu ve ona özel olacağı için bardak çizme yolunu seçtim ve böylelikle serüven başlamış oldu. Küçüklüğümden bu yana Pablo Picasso'yu çok seviyorum. Çocuksu bir çizim tarzı var. Resimlerini görünce herkes ben bunu yaparım kafasında oluyor ama tabi ki öyle değil. O zamanlarda bunu yapmış olması, tüm sanat kurallarına meydan okuması beni çok etkilemişti. Sanat tarzı, estetik zevki, değişim ve gelgitleri çok güzel, hayranı kendisine. Picasso'nun kendine dair portreleri çok. Zaman içerisinde çocukluğundan ölene dek yaptığı portre serisi var. Sanat anlayışı değişiyor. Bu sanat değişimini yansıtmak adına böyle bir şey aklıma geldi. Yaşına göre çizdiği değişik eserleri var, bende onları çizdim. Kendisi ve oluşturduğu oto portrelerden oluşan bir seri çizdim" dedi.

EN PAHALI ESER EN UCUZ MATERYALİN ÜZERİNDE

En pahalı eseri en ucuz materyale çizdiğini belirten Armağan, "Picasso dünyaca ünlü bir ressam ve eserleri milyonlarca dolar değerinde. Bende bu eserleri on kuruşluk bardaklara çiziyorum. Böylelikle zıt bir durum ortaya çıkıyor. Bu 10 kuruşluk bardaklar her gün yüz binlerce adet kullanılıyor ve çöpe atılıyor. Yaptığım bu şeyle çöp olarak görülen bir şeyin de değerli olabileceğini gösteriyorum. Siz bu bardağa yapılan eseri çöpe atmaya kıyabilir misiniz? Milyon dolarlık eserlerinin replikalarını bu 10 kuruşluk bardaklara çizerek farklı sanat niteliği taşıyan şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Bu sayede ortaya modern sanat diyebileceğimiz ürünler çıkıyor. İnsanlara dağıttığım eserlerle sanatı da topluma yaymış oluyorum. Normal şartlarda Picasso'nun bir eserini insanlar sadece müzede görebilirler. Ben yaptığım eserlerle tabloları bile tutamayacak haddelerken insanların eline veriyorum, o eseri ellerindeki bardakta görebiliyor" diye konuştu.

SATTIĞI ESERLERLE 24 ÜLKE 50 ŞEHİR GEZDİ

Şu ana dek yaklaşık 900 bardağa çizim yapan Armağan, sattığı bardaklarla 24 ülke 50 şehir gezdi. Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Ukrayna, Norveç, İsveç, Danimarka Hollanda, Almanya, Japonya, Kore ve Ürdün gibi ülkeleri görme imkanı bulan Armağan'ın hedefi ise, bardak çizerek dünyayı gezmek.

Görüntü Dökümü:

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-Armağan'ın bardaklara çizim yapması

-Armağan'dan detaylar

-Çizdiği eserlerden detaylar

-Armağan'la röportaj

-Genel ve detaylar





