Pide Salonunun Mutfağını Canlı Olarak İzleme İmkanı Sunuyor

Kaynak: AA

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Bafra ilçesinde pide salonu işleten Turan Özkülünk, kurduğu kamera sistemi ile mutfağını müşterilerinin canlı olarak izlemesini sağlıyor.Bafra ilçesinde 37 yıldır pide salonu işleten ve "Turan Usta" olarak da bilinen Turan Özkülünk, müşterilerinin mutfağındaki çalışmaları görebilmesi için yaklaşık bir yıl önce kamera sistemi kurmaya karar verdi.İş yerinin mutfağına kamera koyan Turan Usta, görüntüyü de giriş kapısının karşısında yer alan ekrana yansıtıyor. Böylece müşteriler, çalışanların mutfakta yaptıklarını anlık olarak sürekli görme şansı buluyor."İnsanların yediklerinin nasıl yapıldığını görmesi lazım"Özkülünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pidesinin lezzetinin yanı sıra işletmesinde temizliğiyle de iddialı olduğunu söyledi.Mutfağını herkesin görmesini istediğini, bu nedenle söz konusu uygulamayı başlattığını anlatan Özkülünk, "İnsanların yediklerinin nasıl yapıldığını her haliyle görmesi lazım. Çok yere gidersiniz, her şey güzeldir ama mutfağını bilmezsiniz. İçinizde bir soru işareti olacak. İnsanın yediğinin nerede yapıldığını görmesi hakkıdır." ifadesini kullandı.Bir işletmeci olarak mutfağıyla gurur duyduğunu vurgulayan Özkülünk, "Çünkü bu gıda işidir, sağlık işidir. İnsan sağlığı her şeyden daha değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.Özkülünk, çalışma sırasında her isteyenin mutfağa girmesini de doğru bulmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Ben mutfağa gireceğim' deyip herkes mutfağa giremez. İşletme hukukunda da yasaktır ama buraya gelen müşteriler, önce mutfağı görüyor. Sonra fırını görüyorlar, pidenin nasıl yapıldığını. Hiçbir şekilde gizlimiz saklımız yok. Her şey şeffaf. Mesleğin bir prensibi vardır. İş ahlakı, temizlik önde gelir, düzen önde gelir. Bunlar bizim ana prensiplerimiz. Ben çocuğuma yedirmediğimi müşterime yediremem."Müşterilerinin de uygulamadan memnun kaldığına işaret eden Özkülünk, "Kendi aralarında konuştuklarını görüyorum. Olumlu tepkiler alıyorum. Aslında tüm işletmelerin imalathanelerinin ekrandan görülmesi lazım. Gıda sektöründe müşterinin üretim aşamasını görmesi lazım. Çalışanlar da izlendikleri için daha dikkatli olur. Her şeyin başı temizliktir. Hijyen çok önemlidir bizim meslekte." diye konuştu.Müşterilerden Rukiye Yıldırım ise güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Ekrandan mutfağı izledim. Herkese örnek olsun." dedi.Egemen Tuncer ise mutfağın canlı olarak izlenmesinin kendisinde güven verdiğini dile getirdi.Ali Paşa da uygulamanın diğer işletmelere de örnek olmasını dileyerek, "Gönül rahatlığıyla yemeğimizi yiyoruz. Hijyen çok önemli." ifadesini kullandı.