Haberler » 3. Sayfa » Haber

Pidecide uyuşturucu satışına 2 gözaltı

Samsun'da bir pide salonunda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

02.10.2019 13:55Pidecide uyuşturucu satışına 2 gözaltı
Samsun'da bir pide salonunda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir pide salonunda irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edilen C.O. ve Ü.D. isimli şahıslar ile temas kuran 1 kullanıcı şahıs tespit edildi. Soruşturma devamında C.O. ve Ü.D.'nin iş yerinde yapılan aramada 529 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Gözaltına alınan C.O. ve Ü.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:21 Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi
21:04 Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
20:59 Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
20:58 Urla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
20:50 Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı
20:46 Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.. O anlar kamerada
20:41 Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı