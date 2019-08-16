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Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü

Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktüBURSA - Bursa'da bacası temizlenmeyen pidecide çıkan yangın mahallelinin yüreğini ağzına getirdi.

16.08.2019 09:32
Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü
Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü
BURSA - Bursa'da bacası temizlenmeyen pidecide çıkan yangın mahallelinin yüreğini ağzına getirdi.
Yangın, Altıparmak Mahallesi 1. Tahir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S.'ye ait pideci dükkanının bacası bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sepetli araçla çatıya çıktı. Çatıdan bacaya su sıkan ekipler, zamanında müdahale ile olası bir facianın önüne geçti. Yangın, bacanın iyi temizlenmemesinden dolayı çıktığı öğrenildi.
Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.
Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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