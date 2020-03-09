Pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda pideye gizlenmiş 124 gram toz esrar ele geçirildi.
09.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:22
Elazığ 'da düzenlenen operasyonda pideye gizlenmiş 124 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu H.A'nın Diyarbakır 'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.
Takip sonucu Elazığ sınırlarına giren otobüse operasyon düzenleyen ekipler, aracın bagajında pideye gizlenmiş 8 plaka halinde 124 gram toz esrar buldu.
Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu H.A'nın Diyarbakır 'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.
Takip sonucu Elazığ sınırlarına giren otobüse operasyon düzenleyen ekipler, aracın bagajında pideye gizlenmiş 8 plaka halinde 124 gram toz esrar buldu.
Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi
Etiketler : Diyarbakır, Elazığ, Güncel
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