Piech'in Elektrikli Coupe'si Beş Dakikada Yüzde 80 Şarj Oluyor

Piech'in elektrikli coupe'si beş dakikada yüzde 80 şarj vaat ediyor
Doğru şarj cihazını kullanmak şartı ile elektrikli otomobillerin şarj süreleri daha düşük sürelere indirilebilir mi? görünüşe göre evet. Beş Dakikada Yüzde 80 Şarj.
Pek çok elektrikli otomobilin önündeki en büyük engellerden birisi, Şarj Süreleri. Porche'nin 250 millik elektrikli otomobilleri için vaat ettiği 15 dakikalık şarj süreleri bile bir çok kişi, daha doğru cümleyle acele eden bir çok kişi için oldukça uzun gelebilir.
Yeni marka Piëch (VW'nin Ferdinand Piëch'in soyundan olan Toni Piëch tarafından yaratılmış), henüz açıklanmayan Mark Zero ile bu engeli ortadan kaldırabilir.
Bu elektrikli süper coupe, aşırı ısınma riski olmadan, yüksek akımları kaldırabilen, "son derece hızlı, 4 dakika 40 saniye de yüzde 80 şarja ulaşmayı sağlayan" pil hücreleri kullanıyor. Elektrikli otomobilinizi doldurmak belki klasik benzinli araç deponuzu doldurmaktan daha uzun sürebilir ancak bahsedilen süre oldukça makul.
Mark Zero'nun, WLTP testinde 311 millik bir menzile sahip olduğu görülüyor. Ayrıca önde 150kW ve arkada iki 150 kW'lik motorları sayesinde sıfırdan yüz km'ye 3.2 saniyede ulaşıyor. Bir Alman- İsviçre
ortaklığı için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, en yüksek hız 155MPH'de düşüyor. PR
Newswire
Pi, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com