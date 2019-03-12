Pierre Fabre' de İki Önemli Atama

Birim Gümrah, Pierre Fabre Dermokozmetik İş Birimi Direktörü olurken, İlker Yılmaz Pierre Fabre İlaç Temel Ürünler İş Birimi Direktörü oldu.

İlaç, Dermokozmetik ve Tüketici Sağlığı başlıkları altında birbirini tamamlayıcı alanlarda faaliyet gösteren Pierre Fabre Türkiye'de iki atama gerçekleşti. Pierre Fabre İlaç Temel Ürünler ve Tüketici Ürünleri İş Birimleri Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Birim Gümrah, Pierre Fabre Dermokozmetik İş Birimi Direktörü olarak atandı. Pierre Fabre İlaç Ticari Direktörlüğü görevini yürütmekte olan İlker Yılmaz ise Pierre Fabre İlaç Temel Ürünler İş Birimi Direktörü oldu.

Pierre Fabre Dermokozmetik İş Birimi Direktörü olarak; satış, medikal tanıtım, pazarlama, eğitim, ticari pazarlama ve görsel düzenleme gruplarından sorumlu olacak olan Birim Gümrah, Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler & Uluslararası İlişkiler ile Oxford Brookes Üniversitesiİşletme - Pazarlama Master eğitiminin ardındankariyerine Novartis Türkiye'de Medikal Delege olarak başladı. Novartis Türkiye'de Ürün Müdürlüğü ve Grup Ürün Müdürlüğü görevlerini yapan Birim Gümrah, farklı terapötik alanlarda yeni ürün lansmanları, pazarlama öncesi aktivitelerin yönetimi ve çoklu kanal tanıtım kampanya proje süreçlerini yönetti. 2008 yılında Abbott Laboratuarları'nda görev alan Birim Gümrah sırasıyla, Metabolizma Takım Lideri ve Temel Farma Ürünleri İş Birimi Direktörlüğü görevlerini üstlendi. Abbott bünyesinde; anti-obezite, kardiyovasküler, ağrı gibi farklı alanlarda ürün portföyü ile pazarlama stratejisinin kurgulanması, şirket birleşme/satin alma sürec yönetimi, kriz yönetimi konularında çalıştı.2017 yılında Pierre Fabre İlaç Temel Ürünler ve Tüketici Ürünleri İş Birimleri Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Birim Gümrah; ürün lansman çalışmaları, Ağız ve Diş Sağlığı alanında ürün portföy stratejisinin yeniden kurgulanması ve iş geliştirme süreçlerine liderlik etti.

Pierre Fabre İlaç Temel Ürünler İş Birimi Direktörü olarak ilgili iş birimlerinin saha tanıtım ve pazarlama operasyonlarında yetkili olacak olan İlker Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Mühendisliği'nden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi'nde İşletme bölümünde pazarlama alanında yüksek lisansını tamamlayan İlker Yılmaz, kariyerine Servier Türkiye'de Medikal Delege olarak başladı. Servier Türkiye'de dahiliye, kardiyoloji, psikiyatri, diyabet ve romatoloji alanında şirket stratejilerine paralel olarak saha yönetim stratejisi kurgulama, satış verimliliği analizi, iş geliştirme, yeni ürün lansman süreç yönetimi, yeni ekip oluşturma ve farklı bölgelerde büyük ekiplerin yönetimi gibi stratejik konularda tecrübe sahibi olan İlker Yılmaz, 2017 yılında Pierre Fabre İlaç Ticari Direktörü oldu.Yılmaz, Ticari Direktör olarak ürün lansman çalışmaları, ekip oluşturma, satış etkinliği sistemi oluşturma ve geliştirme süreçlerinde görev aldı.

Kaynak: Bültenler