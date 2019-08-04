Haberler» Spor» Haber

Pierre van Hooijdonk, Ali Koç'a övgü yağdırdı!

Audi Cup'ta Fenerbahçe'yi izlemek için Almanya'ya giden Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a övgü yağdırdı.

04.08.2019 16:36
Pierre van Hooijdonk, Ali Koç'a övgü yağdırdı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk, Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hooijdonk, "Max Kruse, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe, ben 2003'te geldiğimde de benzer bir değişim yaşamıştı. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarı yakaladık. Taraftar sabırlı olursa benzer başarılar gelebilir." dedi.

"BÜYÜK BİR VİZYON"

Hollandalı isim, Başkan Ali Koç'a da övgü yağdırdı. Hooijdonk, "Büyük bir vizyon. Talihsiz bir başlangıç yaptı ama Fenerbahçe'yi özlenen günlere döndürecek doğru kişi Ali Koç'tur." ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:56   Schumacher'in oğlundan bir ilk! Formula 2'de...
16:46   Manisalı motosikletçiler derecelerle döndü
16:40   Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri
16:36   Pierre van Hooijdonk, Ali Koç'a övgü yağdırdı!
16:31   Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya veda mesajı
16:21   Maç Özeti: Augsburg 2-3 Bologna FC 1909
16:21   FC Barcelona Junior Firpo ile anlaştı.