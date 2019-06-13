Pikan cevizli yeşil salata tarifi

(Rokfor, yeşil elma ve akçaağaç vinegret ile)
Uzun ve sıcak yaz günlerinde, vücudun kaybettiği vitamin ve minerali geri kazanmak için sağlıklı ve hafif yiyecekler tüketmenin önemi artıyor.
Salata için malzemeler
30 gr. bebek roka (rukola)
Su
30 gr. Yedikule marul
30 gr. yağlı marul (kop)
20 gr pikan cevizi
40 gr. rokfor peyniri
1 adet yeşil elma
1 adet limon
Pikan cevizlerini önceden ısıtılmış 170 °C fırında 10 dakika bekletin. Kavrulan pikan
cevizlerini bıçakla iki parçaya bölün. Blue cheese'i ufak parçalar haline getirin.
Elmaları dilimleyip kararmaması için limonlu suda bekletin. Bebek roka, Yedikule
marul ve yağlı marulu yıkayıp yapraklarını kurutun. Ardından tüm yeşillikleri sosla
birlikte kasenin içerisinde karıştırın. Elma, peynir ve pikan cevizlerini de üzerine
serpiştirerek servis edin.
Akçaağaç vinegret için malzemeler:
10 ml. akçaağaç şurubu
Deniz tuzu
Zeytinyağı
3 gr. Dijon hardalı
Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve el blenderı yardımıyla karıştırın.
Sonrasında süzgeçten geçirerek hazırladığınız salata ile karıştırın.
Kaynak: BültenlerBebek
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