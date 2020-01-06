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Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde pikapla çarpıştıktan sonra bir evin bahçesine düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

06.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:20 Pikapla çarpıştıktan sonra bahçeye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
'un ilçesinde pikapla çarpıştıktan sonra bir evin bahçesine düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Fazlı Şenkal'ın (35) kullandığı 55 JZ 619 plakalı pikap, Samsun- kara yolu Karayolları kavşağında Raşide Gök idaresindeki 55 ANF 35 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü.
Kazada, otomobil sürücüsü Gök ile 4 yaşındaki kızı Defne Gök yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun, Sinop, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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