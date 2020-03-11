Piknik oyunu oynayan çocuklar ölümden döndü
DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların piknik oyunu sırasında yangın çıktı.
11.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:56
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de bir ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların piknik oyunu sırasında yangın çıktı. Çocukların son anda çıkarıldığı binadaki yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olay düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Jamal Hasani'ye ait evde oturan çocuklar, evin bodrum katına girerek piknik onamaya başladı. Oyun sırasında çocukların yaktığı ateş bir anda bodrum katında bulunan yanıcı maddeleri tutuşturdu. Bodrum katından çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bodrumda bulunan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.
Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Olay düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Jamal Hasani'ye ait evde oturan çocuklar, evin bodrum katına girerek piknik onamaya başladı. Oyun sırasında çocukların yaktığı ateş bir anda bodrum katında bulunan yanıcı maddeleri tutuşturdu. Bodrum katından çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bodrumda bulunan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.
Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı