Haberler» 3. Sayfa» Haber

Piknik tüpü yüzüne patladı

Hatay'da seyyar süt mısır arabasında bulunan piknik tüpü, mısırcının yüzüne patladı.

05.08.2019 16:28 Piknik tüpü yüzüne patladı
Hatay'da seyyar süt mısır arabasında bulunan piknik tüpü, mısırcının yüzüne patladı. Yüzü yanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar süt mısır tezgahının içinde bulunan ve gaz kaçağı olduğu tahmin edilen piknik tüpü, satıcının kapağı açmasıyla patladı. Yüzü yanan mısırcı olay yerine çağrılan ambulansla Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüzünden hafif yanıklar oluşan genç mısırcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:36   Tuzla Piyade Okulunda çıkan yangın söndürüldü
17:33   Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği
17:32   İki gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasında sanığın sözleri aileleri çileden çıkardı
17:30   Ev yangınında faciadan dönüldü... Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
17:28   Tezgahtaki piknik tüpü patladı, seyyar satıcı yüzünden yaralandı
17:22   Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
17:21   Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu