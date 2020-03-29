Piknik ve mesire alanları boş kaldı
Muğla'da turistik yerlerdeki piknik ve mesire alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu.
29.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:24
Muğla 'da turistik yerlerdeki piknik ve mesire alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu.
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Kaynak: AA