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Piknik yapıp, mangal yakan 4 kişiye bin 568 lira ceza

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yasaklanmasına rağmen piknik yapıp, mangal yakan 4 kişiye toplam bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

24.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:56
Piknik yapıp, mangal yakan 4 kişiye bin 568 lira ceza
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yasaklanmasına rağmen piknik yapıp, mangal yakan 4 kişiye toplam bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde piknik yapılması mangal yakılması yasaklanmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte yasağa aldırış etmeyen 4 kişi, Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyü Beşçeşmeler Mevkisinde piknik yapıp mangal yaktı.

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ormanlık alanda piknik yapıp, mangal yaptıkları tespit edilen A.K. (55), M.K. (23), E.Y. (37) ve S.Y. (29) hakkında tutanak tutuldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yasak gereği Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yayınlanan mangal ve piknik yasağı kapsamında kişi başı 392 TL olmak üzere toplamda bin 568 lira idari yaptırım cezası uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler : Tosya, 3. Sayfa

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