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Piknik yasağının ardından Belgrad Ormanı girişlere kapatıldı

Piknik yasağının ardından Belgrad Ormanı girişlere kapatıldı Belgrad Ormanı dün yayınlanan genelgenin ardından girişlere kapatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması...

28.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:53
Piknik yasağının ardından Belgrad Ormanı girişlere kapatıldı
Belgrad Ormanı dün yayınlanan genelgenin ardından girişlere kapatıldı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması kararının ardından bugün Belgrad Ormanı'nın girişlerinin kapatıldığı görüldü.
Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile hafta sonları sahil kesimleri ile piknik, mangal yapılabilecek park ve mesire alanları için kapatılma kararı verildi. Genelgenin ardından geçen hafta oldukça yoğun olan ve tepki çeken Belgrad Ormanı'nın girişlerinin bugün kapatıldığı görüldü. Ormanın girişine "girilmez" tabelası koyulduğunu gören vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşların arabalarıyla ormana gelirken tabelayı fark etmesi üzerine geri döndüğü anlar kameralara yansıdı. Su doldurmak için gelen Cevahir Sarıçam isimli bir vatandaş ise, "Akşamdan televizyonu seyrettim. Su alamadan gidiyorum. Hafta içi geleceğiz. Su almakta yasak" ifadelerini kullandı. Piknik yasağının ardından Belgrad Ormanı girişlere kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Belgrad Ormanları, Genel

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Piknik yasağının ardından Belgrad Ormanı girişlere kapatıldı

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