Haberler » 3. Sayfa » Haber

Piknik yolunda kaza, 1 ölü 7 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde pikniğe giden köylülerin bindiği traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

05.10.2019 14:26Piknik yolunda kaza, 1 ölü 7 yaralı
Tokat'ın Almus ilçesinde pikniğe giden köylülerin bindiği traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Oğulbey köyünde H.M idaresindeki 60 AAP 199 plakalı traktörle yaylaya pikniğe giden vatandaşları taşıyan römork çeki demirinden kurtuldu. Römorkun geri kaçması ve yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada Şerife Karakurt (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.Y, F.Y, A.E, M.E, Z.H, M.S ve H.K ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Tokat, Almus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:43 Madde bağımlısı genç, tartıştığı yatalak babasının cinsel organını kesti
16:31 Diyarbakır'da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı
16:26 Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı Ürdün vatandaşı 8 yaralı
16:17 Mardin emniyeti DEAŞ'a göz açtırmıyor
16:15 Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı
16:14 Diyarbakır'da sansasyonel saldırı yapacakları belirlenen 3 terörist daha yakalandı
16:04 Develi'de korkutan yangın