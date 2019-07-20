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Piknikçiçelirn mangal ateşinden yangın çıktı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, çam ağaçlarının arasında piknik yapanların yere döktüğü mangal kömürü yangına neden oldu.

20.07.2019 17:44 Piknikçiçelirn mangal ateşinden yangın çıktı
MERSİN'in Silifke ilçesinde, çam ağaçlarının arasında piknik yapanların yere döktüğü mangal kömürü yangına neden oldu. Yangın, orman ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Taşucu Mahallesi Boğsak mevkisinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter bekleme noktası civarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Küçük alanda etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, olay yerinde piknikçilerin mangal bıraktığı görüldü. Mangaldaki kömürün yere dökülmesinden yangının çıktığı tahmin edilirken, jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Orman İşletme Müdürlüğü, Silifke, Güncel

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