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Piknikçiler göl kenarına akın etti

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı.

28.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:20
Piknikçiler göl kenarına akın etti

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı. Mesire alanına giremeyen piknikçiler de göl kenarına akın etti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul'un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı. Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti. Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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