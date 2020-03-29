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PİKNİKÇİLER GÖL KENARINA AKIN ETTİ

(havadan görüntülerle) PİKNİKÇİLER GÖL KENARLARINA AKIN ETTİHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı.

29.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:40
(havadan görüntülerle) PİKNİKÇİLER GÖL KENARLARINA AKIN ETTİ
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mesire alanları kapatıldı. Mesire alanına giremeyen piknikçiler dün öğleden sonra göl kenarına akın etti.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen mesire alanlarına girmesi nedeniyle İstanbul 'un birçok yerindeki mesire alanlarının girişine şerit çekildi ve zabıtalar nöbet tutmaya başladı. Ancak mesire alanlarına giremeyen piknikçilerin bazıları göl kenarlarına gitmeyi tercih etti. Başakşehir'de bulunan Şamlar Köyü bölgesindeki Sazlıdere Barajı kıyıları dün öğleden sonra piknikçilerin akınına uğradı. Bazı gruplar mangal yakarken bazıları da balık tutmak için baraj kıyısına gitti. PİKNİKÇİLER GÖL KENARINA AKIN ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel

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PİKNİKÇİLER GÖL KENARINA AKIN ETTİ

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