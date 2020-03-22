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Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı

Korona virüse karşı alınan önlemlere rağmen Belgrad Ormanı'nda tepki çeken dünkü kalabalık, bugün yerini sessizliğe bıraktı.

22.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:26
Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı
Korona virüse karşı alınan önlemlere rağmen Belgrad Ormanı'nda tepki çeken dünkü kalabalık, bugün yerini sessizliğe bıraktı. Uyarıları dikkate alan vatandaşların Belgrad Ormanı'na gelmediği görüldü. Boş kalan orman, drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalması yönünde yapılan çağrılar bugün karşılık buldu. Belgrad Ormanı'nda dün görülen piknikçi yoğunluğu bugün yerini sessizliğe bıraktı. Ormana ziyarete gelen birkaç piknikçi, uzak masalarda vakit geçirdi. Belgrad Ormanı'nın sessiz pazarı drone ile havadan görüntülendi.

Vatandaşların düne göre daha bilinçlendiğini ve ormanın sakin olduğunu dile getiren Mert Sabri Kanal, "Şu an arkadaşımla birlikte buraya geldik. Günümüzde bir virüs olayı var. Bunun için de insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bizim de dışarıda olmamamız gerekiyor ama biz insanların olmadığı yerleri tercih ediyoruz. Dün burası çok kalabalıktı. Ben de o yüzden gelmedim. Bugün gayet sakin. Düne göre halk biraz daha bilinçlenmiş. Yavaş yavaş toparlayacağız fakat biraz daha hızlı olmamız gerekiyor. Dün sosyal medyada olsun, haber kanallarında olsun insanların sahile gitmesi, gezmesi çok ön plana çıkartıldı. İnsanlar da biraz bundan çekindi ve utandı. Umarım öyle olmuştur" diye konuştu.

"1 hafta herkes kendine tedbir alacak"

Dün çok yoğun olduğunu ancak bugün kimsenin olmadığını söyleyen Yasin Tokay, "Buraya gezmeye geldik. Bugün de boşmuş buralar. Bir su doldurup ondan sonra gideceğiz. Dün çok yoğunmuş ama bugün kimse yok. Virüsten dolayı boş herhalde. En doğrusu da o. 1 hafta herkes kendine tedbir alacak" dedi.

Dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Serap Göksu, "Burada şu an arkadaşımla pikniğe geldik. Birlikte bir şeyler yiyoruz. Vakit geçiriyoruz. Aslında dışarı çıkmamamız gerekiyor ama biz bir kaçamak yaptık. Bugün benim doğum günüm. Dün çok doluymuş. Ben gelmedim. Bugün düne göre daha az bir yoğunluk var. Yine de dışarı çıkılmaması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Belgrad Ormanları, Ormana, Güncel

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