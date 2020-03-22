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PİKNİKÇİLER YASAĞA RAĞMEN BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE

Koronavirüsle mücadele kapsamında piknik ve mangal yapmanın yasaklanmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilenler Beylikdüzü sahiline geldi.

22.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:37
Koronavirüsle mücadele kapsamında piknik ve mangal yapmanın yasaklanmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilenler Beylikdüzü sahiline geldi. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara 'evlerinizde kalın' uyarısında bulundu.
Koronavirüsün yayılmasını engellemek için ormanlarda, parklarda ve sahillerde piknik ve mangal yapmak yasaklandı. Yasak tanımayan bazı vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Gürpınar sahiline geldi. Sahilde kalabalığın oluşmasının ardından polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Ekip otolarından, Değerli vatandaşlar sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zaruri olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayalım anonsları yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri, tek tek piknikçilerin yanına giderek koronavirüs salgını hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara pikniğin yasak olduğunu söyleyen ekipler, sosyal mesafeyi korumaları konusunda da uyarılarda bulundu. Piknikçilerin uyarıların ardından bank ve çardaklardan kalktıkları görüldü.
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PİKNİKÇİLER YASAĞA RAĞMEN BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE

Kaynak: DHA

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PİKNİKÇİLER YASAĞA RAĞMEN BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE
Etiketler : Beylikdüzü, Zabıta, Polis, Güncel

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